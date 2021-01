La Junta Electoral es desentén de la decisió sobre la suspensió de les eleccions

La Junta Electoral Central (JEC) té previst emetre aquest dimarts una nota del president, Miguel Colmenero, on declara que no és competent per pronunciar-se sobre l'ajornament de les eleccions acordat pel Govern i els partits catalans. El motiu, segons fonts d'aquest organisme, és que la Junta es fa càrrec i arbitra les decisions i els actes que tenen a veure amb processos electorals, i no sobre les convocatòries.Segons l'àrbitre electoral, qualsevol resposta al decret aprovat per la Generalitat sobre la cancel·lació dels comicis del 14 de febrer ha de venir de part dels tribunals ordinaris, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El tribunal ja té sobre la taula diversos recursos contra la suspensió de les eleccions decretada pel Govern. La JEC respondrà d'aquesta manera la petició d'informació que li ha enviat la candidatura de Primàries perquè aclareixi la validesa de l'acord per a la suspensió de les eleccions del 14 de febrer. Aquest organisme situa d'aquesta manera la qüestió a mans del TSJC, que té sobre la taula sis recursos –amb peticions de mesures cautelaríssimes- perquè decideixi sobre la legalitat del decret de suspensió dels comicis.

