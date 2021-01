Afronta 43 anys de presó per calar foc a un pis d'Amposta amb l'exparella i el fill a dins

Un veí d'Amposta afronta 43 anys i 10 mesos de presó per presumptament haver calat foc al pis on hi havia el seu fill de 14 mesos, la seva exparella i el nou company sentimental d'aquesta, l'abril passat. La Fiscalia acusa l'individu de tres suposats delictes d'assassinat en grau de temptativa, d'un delicte d'incendi i d'un delicte de trencament de mesures cautelars perquè tenia vigent una ordre d'allunyament respecte la dona.L'exparella i el fill es van refugiar al balcó -un tercer pis- i en van sortir il·lesos. La Fiscalia també demana que el processat pagui 4.878 euros pels desperfectes i 12.000 euros per danys morals.Els fets van passar el 20 d'abril de l'any passat. Cap a les set de la tarda els Bombers van acudir per sufocar l'incendi en el tercer pis d'un edifici del carrer Felip II de la ciutat. A dins s'hi trobava una parella amb un nen de 14 mesos. Tots tres van poder sortir al balcó del domicili fins que van ser rescatats pels bombers. Mare i fill van resultar il·lesos i l'home va ser atès per inhalació de fum quan intentava sufocar el foc i el van traslladar a l'hospital.Amb el foc apagat, després d'afectar la porta d'entrada i el rebedor del pis, van ser localitzats indicis de que havia estat provocat amb combustible. Els Mossos van iniciar una investigació per esclarir els fets i en diferents parts de l'escala comuna de l'edifici van trobar dos ampolles de plàstic, restes de benzina i uns guants cremats que l'autor hauria llençat durant la fugida.Hores després van detenir l'exparella de la dona i pare del nadó, un veí d'Amposta de 30 anys. Segons va informar la policia catalana, l'individu tenia cremades en una mà i l'escorcoll del seu domicili va permetre localitzar ampolles com les aparegudes al lloc de l'incendi, una dessuadora amb els punys cremats i benzina.Segons detalla el relat de la Fiscalia, l'home va ruixar la porta d'accés a l'habitatge amb benzina i, tot seguit, va calar foc a la casa provocant danys a la porta G i a la porta F. El ministeri públic assenyala que l'edifici on hi ha el pis consta de diverses altures, amb la qual cosa l'autor del foc va posar en perill també la resta de veïns.D'altra banda, l'home tenia prohibit aproximar-se a menys de 300 metres i comunicar-se amb la seva exparella mitjançant un auto judicial dictat per un jutjat de Tortosa el 13 de desembre de 2019 –quatre mesos abans dels fets.El fiscal demana 13 anys de presó per un suposat delicte d'incendi, 11 anys de presó amb l'agreujant de parentiu per dos suposats delictes d'assassinat en grau de temptativa -respecte l'exparella i el fill- i 8 anys de presó respecte la temptativa d'assassinat de la nova parella de la dona. Finalment, pel trencament de la mesura cautelar demana 10 mesos de presó.A més, el ministeri públic sol·licita que el processat no pugui apropar-se a menys de 300 metres i comunicar-se amb la dona durant 30 anys, amb el fill durant un període de 28 anys i amb l'home durant 14 anys. També vol que aboni 4.878 euros a la comunitat de veïns i al propietari per les despeses de neteja i reparació dels desperfectes causats.En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia demana que el processat indemnitzi l'home i la dona amb 12.000 euros pels danys morals i, en el cas de l'home, que també li pagui 50 euros per la intoxicació lleu per fum. El cas arribarà properament a judici a l'Audiència de Tarragona.

