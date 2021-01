El triangle d'emergència, amb els dies comptats

El triangle vermell d'emergència passarà a la història d'aquí a tres anys de forma definitiva. El Ministeri de l'Interior té previst publicar durant aquest primer trimestre d'any un reial decret al BOE sobre l'auxili en carretera i la seva senyalització.La mesura més cridanera del reial decret serà l'eliminació del triangle d'emergència, pel risc que suposa per als conductors posar-lo i treure'l de la via a uns 50 metres d'un vehicle aturat que pugui obstaculitzar la circulació.L'alternativa al triangle, acceptat des del 1999, és un llum d'emergència que es podrà utilitzar legalment des del moment en que es publiqui el canvi al BOE. No serà fins al 2024, però, quan l'ús del triangle ja no serà acceptat.

