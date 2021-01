Arran llança un nou manual per ensenyar els joves a ocupar un pis

Arran ha llançat un nou manual amb les claus sobre com ocupar un pis per combatre la crisi d'habitatge entre els joves. L'organització presenta el llibret, que renova l'edició del 2014, per "defensar l'ocupació com un mitjà i una eina col·lectiva per l'emancipació juvenil".El manual especifica com organitzar l'entrada a un pis buit, recull les eines i les tècniques per obrir diversos tipus de panys i finestres o com es punxa el subministrament elèctric o d'aigua. També explica com esbrinar si hi ha alarmes o com actuar davant una "visita policial". Finalment, repara en els aspectes jurídics i els delictes que podrien anar associats a una ocupació, com usurpació, violació de domicili o desobediència, i les penes o multes que comporten.Més enllà de tractar els aspectes pràctics, també inclou un apartat on reflexiona sobre la funció social de l'okupació i s'entrevista a diverses persones que han engegat projectes semblants.

