El preu de la llum es relaxa i baixarà un 6,8% aquest dimarts

El preu mitjà diari de la llum en el mercat majorista baixarà aquest dimarts un 6,83% respecte del qual està marcat aquest dilluns, donant treva al ritme de preus desorbitats i que coincideix amb la fi de l'onada de fred.En concret, el conegut com a "pool", els preus diaris es fixen amb un dia d'antelació, marcarà per avui un preu mitjà diari de 76,47 euros per kWh, segons dades recollides per Europa Press a partir de l'operador de mercat ibèric (OMIE).D'aquesta manera, el preu de l'electricitat s'allunya dels màxims registrats en les setmanes anteriors en plena onada de fred provocada per la borrasca Filomena. El 8 de gener passat va assolir un rècord de 94,99 euros per kWh i dimecres i dijous de la setmana passada va registrar 89,94 i 87,25 euros per kWh, respectivament.Entre les 10.00 i les 11.00 hores els consumidors que disposin de tarifació per hores pagaran l'electricitat més cara del dia, amb 93,72 euros per kWh, mentre que l'hora més barata d'aquest dimarts es donarà a les dotze de la nit, amb 58,2 euros per MWh.No obstant això, aquests preus de l'electricitat es mantenen encara en nivells especialment alts comparats amb els marcats en 2020. Aquest increment conjuntural en els preus de la llum està marcat per la major demanda, en plena onada de fred, i un augment en el preu del gas natural i dels drets de CO2.El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final dels consumidors que tinguin contractada la tarifa regulada (PVPC), mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i a l'Impost d'Electricitat. El Govern ha congelat pel 2021 els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats.Mentrestant, estan exempts d'aquestes oscil·lacions en el preu diari dels consumidors que estan en el mercat lliure, ja que compten amb un preu pactat amb la seva companyia.

