Espanya revendrà 30.000 dosis de la vacuna contra la Covid-19 a Andorra

El @boegob publica hoy el convenio suscrito con Andorra para la reventa de 30.000 dosis de la vacuna anti #Covid_19.Es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad obligado ante la imposibilidad de pequeños países de firmar contrato con las farmacéuticashttps://t.co/1WyUw9J6pm pic.twitter.com/XsSJNbW8f6 — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) January 19, 2021

Altres notícies que et poden interessar

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres un conveni entre el Ministeri de Sanitat i el Ministeri de Salut del govern d'Andorra per a la revenda de 30.000 dosis de vacunes de Pfizer a Andorra. D'acord al conveni, l'Estat es compromet a facilitar a Andorra "una part de les dosis assignades de vacunes de la companyia Pfizer".El conveni recorda que la Comissió Europea va acordar que països de l'entorn europeu es poguessin beneficiar dels contractes subscrits pels estats membres amb les farmacèutiques, i que l'acord de compra anticipada de vacunes "reconeix el dret dels Estats membres participants a revendre les dosis de vacuna a tercers països que les necessitin, contribuint així a un accés mundial i equitatiu a la vacuna a tot el món".Entre aquests països assenyalats directament per la Comissió Europea hi ha els membres de l'Espai Econòmic Europeu, com Noruega, Islàndia i Liechtenstein, i "els petits països situats al cor de la UE", com Andorra, Mònaco, San Marino i ciutat del Vaticà, que depenen de la cadena de subministrament dels països veïns per a la provisió de medicaments.La resolució publicada al BOE ja estableix que el conveni "es perfeccionarà" per la prestació de consentiment de les parts signants i "adquirirà eficàcia des de la inscripció d'aquest al Registre Electrònic d'Òrgans i Instruments de Cooperació del Sector Públic Estatal i la publicació al BOE".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor