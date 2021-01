Les UCI ja freguen els 600 pacients per coronavirus

CONTAGIS 462.573 (+4.136) INGRESSATS 2.788 (-21) UCI 590 (+40) DEFUNCIONS 18.215 (+75) Rt 1,15 (-0,16) RISC DE REBROT 709 (-45) Actualització: 19/01/2021

La pressió als hospitals catalans segueix en augment, en especial a les UCI que estan a punt d'arribar als 600 llits ocupats. Salut ha registrat 40 nous ingressos que eleven el total a 590, mentre que el total d'ingressats a planta disminueix i es queda en un total de 2.788 (-21).Per altra banda s'han notificat 75 noves defuncions aquest dimarts, i que situa el balanç de les persones que han mort per Covid a Catalunya en un total de 18.215.La velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, ha baixat a 1,15, 16 centèsimes menys que fa 24 hores. El risc de rebrot també baixa, ho fa 45 punts, fins als 709. La incidència a 14 dies també s'incrementa i passa dels 602,51 a 641,33.S'han declarat 4.136 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 462.573. Per altra banda, ja hi ha 155.037 persones vacunades a Catalunya, 10.236 més que ahir.

