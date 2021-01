Alejandro Fernández diu que el Govern suspendrà les eleccions «tantes vegades com pugui»

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dimarts que el Govern suspendrà les eleccions "tantes vegades com pugui". Segons ell, això és així perquè ja ha tingut tres oportunitats per celebrar-les i sempre s'han posposat. El motiu és un "sistema populista" en què "les bases essencials democràtiques estan sotmeses a interessos dirigits des de Waterloo", en al·lusió a Carles Puigdemont. Ho ha dit en una trobada informativa amb Europa Press.Fernández ha recordat que la primera ocasió per convocar les eleccions va ser amb motiu de la inhabilitació del president Quim Torra. Preguntat sobre si el seu partit presentaria un recurs contra el decret de suspensió electoral, ha afirmat que el més prudent és esperar que el TSJC es pronunciï sobre les impugnacions presentades.El líder dels populars catalans ha advertit contra un pacte entre Salvador Illa i ERC, i ha fet una crida a la conformació d'una majoria alternativa "no nacionalista" perquè "això desactivaria el moviment nacional populista que ens ha governat". Un govern constitucionalista suposaria la primera alternança política a Catalunya, segons Fernández.Ha assegurat que no s'ha de creure les declaracions de vetos creuats entre els socialistes i els republicans. "Però si governen junts a Espanya!", ha exclamat, convidant a la gent a observar el que fan el PSC i ERC, i no pas en el que diuen. També ha descartat tota possibilitatRespecte a la possibilitat d'indults per part del govern espanyol, Fernández ha dit que no recorda cap cas anterior d'un indult atorgat a persones que asseguren que "ho tornaran a fer".Sobre els fitxatges recents efectuats pel partit, amb la incorporació de Lorena Roldán i Eva Parera, ha negat que obeeixin a càlculs electoralistes a curt termini i ha destacat que els eu projecte va molt més enllà. El president del PP català ha explicat que ell vol recompondre d'un espai de centre dreta entorn els populars de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor