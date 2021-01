El govern espanyol «acata» i «no té més a dir» sobre la decisió del TSJC de mantenir el 14-F

El govern espanyol "acata" i "no té més a dir" sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de mantenir, de manera cautelar, les eleccions del 14-F. Així ho ha deixat clar la ministra María Jesús Montero, portaveu de l'executiu i titular d'Hisenda, després del consell de ministres celebrat aquest dimarts a la Moncloa. La portaveu ha subratllat que l'executiu "no té marge" per fer cap altre tipus de valoració.Montero ha subratllat que "són els tribunals els que tenen la responsabilitat de pronunciar-se" sobre el tema de la data electoral després del decret de suspensió i ha afegit que ara el que toca és "esperar" a la sentència definitiva que prendrà el TSJC -que es preveu per als propers dies- perquè tothom "obri en conseqüència". La ministra ha dit que ja va afirmar fa uns dies que el debat polític sobre la data l'han de protagonitzar els partits catalans.L'executiu espanyol també s'ha pronunciat sobre les declaracions del vicepresident Pablo Iglesias equiparant l'exili de Carles Puigdemont amb el dels republicans que van haver de fugir després de la Guerra Civil. Montero ha afirmat que "Espanya és un estat de dret i una democràcia plena". Ha assegurat que "els exiliats repubicans van defensar la legalitat vigent i d'altres la van trencar".Montero ha aprofitat per recordar les mesures adoptades pel govern per preservar la memòria republicana i la dignitat de la lluita antifranquista, esmentant la retirada de les restes del general Franco del Valle de los Caídos i el retorn del Pazo de Meirás a la ciutadania.En una entrevista a La Sexta, a la pregunta de si es podia comparar el cas de Carles Puigdemont amb la dels republicans que van haver d'exiliar-se després de la Guerra Civil, Iglesias va dir textualment: "Ho dic clarament, crec que sí. El que no vol dir que jo comparteixi el que va fer".Les paraules del vicepresident Iglesias han aixecat una forta polseguera. Des de la dreta, se l'ha criticat durament. Ahir, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, va considerar que suposaven un "atac contra la democràcia" i va demanar que el president espanyol, Pedro Sánchez, li sortís al pas per desmentir-lo.La ministra Montero també s'ha pronunciat sobre el fet que Patrimoni Nacional assumeixi les despeses de personal del rei emèrit, fugit a Abu Dhabi. A una pregunta sobre aquesta qüestió, que va despertar crítiques dels socis de Podem, la portaveu ha repetit la tesi del govern espanyol, que justifica amb el fet que respon al que està establert ja que "es tracta de personal eventual que segueix en tot moment les orientacions de la Casa del Rei".El consell de ministres ha declarat aquest dimarts zona catastròfica els territoris afectats pel temporal de neu Filomena. La decisió s'ha adoptat després que diversos municipis i les comunitats autònomes de Madrid i Castella-la Manxa ho haguessin demanat. La decisió afecta també les comunitats d'Andalusia, Castella-Lleó, la Rioja, Navarra i Astúries, entre d'altres.La declaració de zona catastròfica no ha aportat una valoració quantitaiva dels danys patits per les diverses comunitats, però atorga la protecció jurífica que farà factibles les ajudes. Junt amb Montero, han comparegut la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i Reptes Demogràfics, Teresa Ribera, i el ministre de Consum, Alberto Garzón.Teresa Ribera ha explicat l'increment en la factura de la llum i ha xifrat en una quantitat d'entre 4 i 10 euros per la situació excepcional produïda per l'onada de fred, però ha vaticinat que el preu baixarà el mes de febrer i en el segon trimestre. La vicepresidenta ha dit que els preus tendiran a baixar clarament per l'entrada de renovables que es produirà a partir del 2022, el que durà a un descens de preus en el mercat energètic espanyol.

