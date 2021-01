El País Valencià registra un nou rècord de morts per Covid

Altres notícies que et poden interessar

El País Valencià ha registrat un nou rècord de morts per coronavirus en comunicar prop d'un centenar de morts, en concret 95, des de l'última actualització d'aquest dissabte. D'aquests, 41 eren residents.A més, la pressió hospitalària no para de créixer i s'han comunicat 2.482 casos positius en les últimes 24 hores i els hospitals valencians tenen ja 3.829 ingressats, 335 més, i les UCI, 505, 38 més, segons dades de la Conselleria de Sanitat.Aquests nous casos, confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, situen la xifra total de positius al País Valencià en 210.052 persones.Per províncies la distribució de nous positius és la següent: 135 a Castelló (22.235 en total), 799 a Alacant (68.853) i 1.548 a València (118.833).

