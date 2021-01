Detenen un home que falsificava receptes per aconseguir ansiolítics i vendre'ls al mercat negre

Els Mossos van detenir el 14 de gener un home que falsificava receptes per aconseguir ansiolítics i vendre'ls al mercat negre. El detingut té 23 anys i és de nacionalitat francesa, acusat d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i falsificació de document públic. Els fets es remunten a darrera hora de la nit del passat dijous quan els Mossos van rebre el requeriment des d’un establiment de l'Eixample de Barcelona per un conflicte de convivència amb una de les persones que es trobava en una habitació compartida. En arribar al lloc, els agents van identificar un home que havia protagonitzat diversos aldarulls els darrers dies. En l'escorcoll van trobar bosses amb 40 receptes d'ansiolítics presumptament falsificades.Les receptes estaven a noms de diversos professionals sanitaris. Els agents van trobar també un segell automàtic que contenia l’estampat amb el nom d’una doctora i una capsa de tinta per tampó. Van contactar amb aquesta col·legiada i d’altres que constaven a les receptes, els quals van manifestar que no eren seves.En l'escorcoll van trobar també més de 300 comprimits de tipus ansiolítics i derivats de les benzodiazepines, quantitat que apuntava que l’alt volum de medicaments localitzats tenia un destinació que anava més enllà del consum propi i que la seva finalitat era la del comerç i el tràfic. A més, van intervenir una vintena de capses buides de medicaments similars, ampolles buides, blísters i una bàscula de precisió, entre d’altres estris.Al detingut ja li constava un antecedent policial per fets idèntics del novembre de 2020 on l’arrestat falsificava receptes mèdiques per aconseguir ansiolítics i revendre’ls. La policia catalana ha detectat que aquests tipus de medicaments tenen molt recorregut al mercat negre, on moltes vegades multipliquen el seu valor per utilitzar-los barrejats amb droga.Els detingut va passar a disposició judicial i el jutge en va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor