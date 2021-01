Alfons Quintà, el primer director de TV3, podria haver comès «altres assassinats»

La figura d'Alfons Quintà està plena d'ombres i marcada pel poder i les influències. El periodista va destapar el cas de la Banca Catalana i posteriorment va esdevenir el primer director de TV3. El 2016 se suïcidava després d'assassinar la seva dona. Fa poc que l'escriptor i filòleg Jordi Amat ha publicat El fill del xofer, el llibre més venut de no-ficció i repassa la vida d'aquesta figura inquietant.En una entrevista a RAC 1, Amat ha explicat que Quintà podria haver comès almenys altres dos crims. "Una persona em va dir que va matar coma mínim dues persones més. Hi ha possibilitats d'altres assassinats", ha afirmat. Més enllà d'això, Amat també ha relatat com vivia el periodisme Quintà i que per ell era més una "eina per infligir mal de manera sistemàtica als altres".El fill del xofer és una biografia d'Alfons Quintà, però també és un retrat de l'època. De com es movien els fils del poder durant la transició, tant a Catalunya com a Espanya. Quintà va estar connectat amb personatges molt rellevants des de la seva infantesa, perquè el seu pare era el xofer de Josep Pla, i d’aquí ve el títol del llibre.

