«Merlí» tindrà adaptacions a França i a Itàlia

Merlí, la popular sèrie de TV3 creada per Héctor Lozano, tindrà adaptacions a França i a Itàlia. La història del peculiar professor de filosofia Merlí Bergeron, que s'ha convertit en un autèntic fenomen a l'Amèrica Llatina, tindrà ara dues adaptacions europees.A França, la productora DEMD (Madiawan Group) ja ha acabat el rodatge de la primera temporada de La Faute à Rousseau, que tindrà vuit episodis i estarà protagonitzada per Charlie Dupont. De la seva banda, la versió italiana, titulada Un professore, protagonitzada per Alessandro Gassmann, ja ha començat el rodatge dels seus dotze episodis.Després de l'èxit aconseguit per Merlí, Movistar + també ha dut a terme un spin-off titulat Merlí: Sapere Aude, que segueix Pol Rubio, l'alumne predilecte de Merlí, mentre estudia Filosofia a la Universitat, i que emetrà la segona temporada el 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor