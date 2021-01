Uns Estats Units més dividits que mai: l'herència de quatre anys de Trump

Molt pocs analistes veien factible el 2016 que un personatge com Donald Trump arribés a la presidència dels Estats Units. Primer pensaven que cauria en la cursa de les primàries i no arribaria a ser candidat del Partit Republicà, però setmana a setmana les opcions de l'elit del partit van anar quedant desbancats pel multimilionari novayorquès. Trump es va convertir, contra pronòstic, en el presidenciable republicà, però les enquestes i els principals mitjans no li donaven cap possibilitat contra una veterana de la política com Hillary Clinton. A les eleccions, totes les previsions van saltar pels aires i, tot i perdre en vots, Trump va guanyar la Casa Blanca. Avui, la imatge és una altre: aquest dimecres Joe Biden serà proclamat president.Quatre anys després, quins Estats Units deixa Donald Trump? Durant tot aquest temps ens hem acostumat a la política de Twitter, als insults a periodistes, a la difusió de fake news i a tota mena d'excentricitats del president nord-americà. Però, quin és el seu llegat? En parlem amb Carme Colomina, investigadora del CIDOB, i Antoni Gutiérrez-Rubí, expert en comunicació política i director de la consultora Ideograma. En declaracions atots dos coincideixen que el principal llegat de Trump són uns Estats Units que arriben a les eleccions "més dividits que mai".Aquesta divisió, però, no l'origina Trump. El president republicà l'aprofundeix i accelera moltes de les crisis que ja vivien abans els Estats Units. "Els EUA eren una potència en ple procés de canvi i l'arribada de Trump suposa un factor desestabilitzador que multiplica aquestes crisis en una societat ja dividida i polaritzada", argumenta Colomina. A això s'hi afegeix una imprevisibilitat econòmica i en política exterior, sumada també a una retòrica molt agressiva amb migrants i refugiats, i una ambigüitat volguda davant la violència de l'extrema dreta. "Això alimenta les fractures internes del país", apunta Colomina.Un país més dividit, però també més tancat en ell mateix. Els Estats Units de Trump han abandonat el multilateralisme. "Trump ha abandonat el lideratge del món i això debilita els Estats Units i la resta de democràcies lliures. El president deixa un país més nacionalista, més tancat envers el món i dividit internament", resumeix Gutiérrez-Rubí. La política exterior del líder nord-americà ha estat marcada per la guerra comercial amb la Xina en la cursa pel lideratge digital i tecnològic i també per una rebaixa de la dependència energètica de l'Orient Mitjà.Trump també deixa una manera de fer política concreta en què la desinformació, els insults, la mentida i els atacs als mitjans de comunicació han estat la tònica habitual. El president va arribar a la Casa Blanca atacant els principals mitjans dels Estats Units -el The New York Times o la CNN van ser, i continuen sent, alguns dels seus blancs habituals- i amb un ús de les xarxes socials que no s'havia vist abans. Ja al Despatx Oval, la gestió de la comunicació també ha estat controvertida. Segons The Washington Post , el president difon una cinquantena de falsedats al dia.Gutiérrez-Rubí defineix aquest fet com una "institucionalització de la devaluació de la paraula", que es tradueix en una pèrdua de valor i credibilitat dels missatges del president dels Estats Units. "La paraula del president de la nació més poderosa del món hauria de tenir una extraordinària rellevància en termes de responsabilitat", argumenta. Trump, que ha negat la pandèmia, que ha recomanat beure lleixiu per curar el Covid-19, que rebutja posar-se la mascareta i que no condemna la violència de grups negacionistes, s'allunya dia rere dia de la "responsabilitat" que es pressuposa a un president. Això, afegeix Colomina, actua com un factor desestabilització "de primer ordre" que alimenta la polarització.Des de les eleccions fins ara, Trump encara ha tingut temps de posar contra les cordes el sistema democràtic. Primer, no acceptant els resultats electorals i insistint sobre un suposat frau que no ha pogut acreditar i que no estat avalat pels tribunals. Després, instigant una revolta que es va traduir en l'assalt al Capitoli el dia que s'havia de certificar la victòria de Joe Biden. L'atac va deixar quatre morts i una cinquantena de detinguts i la democràcia nord-americana va estar, per un moment, en risc. Les imatges de milers de fanàtics de Trump entrant al Congrés va evidenciar el resultat de quatre anys d'una presidència basada en la mentida i la crispació. En les últimes hores s'han fet virals les imatges de la mudança per deixar la Casa Blanca neta per al nou inquilí. Trump marxa. El trumpisme es queda?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor