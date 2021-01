Iglesias, un genet solitari

No t'enganyis a tu mateix, noi

19 de gener de 2021

Aquest Iglesias és un hipócrita total. Fa les declaracions que fa sabent que no serviran per a res, i està totalment a favor de la repressió contra l'independentisme, perquè no vol ni sentir parlar de que espanya es quedi sense Catalunya. Ell mateix ja va dir una vegada que de pacte fiscal ni somniar-ho. Si va dir que pacte fiscal no, com vols que digui que independencia sí? Tots els vots de Podemos al congrés, declaracions a favor dels presos, etc. ho fan sabent que no tindran cap efecte practic, però en canvi donen la imatge d'estar a favor nostre aviam si alguns catalans "piquen". Es tracta de fingir que estas a favor d'una cosa quan en realitat estas totalment en contra, però fent-ho de forma que no tingui cap efecte practic. Per cert, el primer que ha picat ets tu mateix, que parles d'aquest Iglesias com si realment li sabés greu que es persegueixi en Puigdemont, i t'arribes a creure que està a favor nostre. Felicitats, noi!