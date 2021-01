La UE evita comprometre's a incloure el delicte contra la constitució a la llista per a l'extradició automàtica

Brussel·les estudiarà l'ampliació de la llista de delictes que permeten l'extradició automàtica, tal com reclama un informe de l'Eurocambra. En un debat sobre les euroordres fortament marcat pel cas català, l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, ha assegurat que la Comissió Europea analitzarà si cal afegir nous crims al llistat, però ja ha avançat que els 32 actuals "cobreixen la majoria de delictes que els estats consideren seriosos".Tanmateix, no s'ha compromès a incloure el delicte contra la integritat constitucional, tal com reclamen PP, PSOE, Ciutadans i Vox. D'altra banda, Reynders ha remarcat que una euroordre es pot rebutjar per vulneració de drets fonamentals. Inclús per casos de vulneració "del dret a un judici just". A banda d'estudiar l'ampliació de la llista, la CE també revisarà si cal modificar la definició dels delictes actuals.

