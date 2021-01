Piqué fitxa Eder Sarabia pel FC Andorra

El FC Andorra, club de la Segona Divisió B propietat de Gerard Piqué, ha anunciat aquest dilluns la contractació del tècnic Eder Sarabia com a primer entrenador, en substitució del destituït Nacho Castro.Eder Sarabia serà presentat oficialment com a primer entrenador de l'Andorra aquest dimarts. "Amb una gran trajectòria com a segon entrenador, arriba al seu nou club amb el repte d'estrenar-se com a primer entrenador", ha manifestat l'entitat.Sarabia va ser el segon entrenador de Quique Setién en la seva etapa al Barça, en la qual van tenir a les seves ordres, precisament, l'actual propietari del seu nou club. Després de la seva marxa del conjunt blaugrana, on va tenir una època convulsa amb xocs constants amb la plantilla, havia estat apartat del futbol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor