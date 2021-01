L'Hospital del Mar i el Clínic comencen a desprogramar operacions no urgents

Altres notícies que et poden interessar

L'augment d'ingressos de pacients amb la Covid-19 a Barcelona fa que alguns hospitals de la capital vegin afectada la seva activitat. És el cas de l'Hospital Clínic, que ha començat a desprogramar algunes cirurgies no urgents, amb prop de 200 pacients ingressats per complicacions de la Covid-19, més que en el pic de la segona onada. A l'Hospital del Mar, es mantenen les intervencions agendades, però no se'n programen de noves si no són urgents.En canvi, a Sant Pau s'ha recuperat la normalitat als quiròfans després que s'ajornessin algunes operacions la setmana passada, mentre que Vall d'Hebron no ha desprogramat intervencions. Tots els hospitals garanteixen les cirurgies urgents i oncològiques.Actualment hi ha 2.809 pacients ingressats a Catalunya a causa de la covid-19 i 550 a les UCI. A l'Hospital Clínic, hi ha prop de 200 pacients ingressats a causa de la covid-19, per sobre del pic de la segona onada, quan l'hospital barceloní en va arribar a atendre uns 150.A l'Hospital del Mar, es mantenen les intervencions agendades, però durant uns dies no se'n programaran de noves. S'han hagut de tancar dos quiròfans per l'elevada ocupació de les UCI, ja que de vegades es necessiten llits de crítics per a la reanimació postquirúrgica.A l'Hospital de Sant Pau, hi ha 75 pacients ingressats i 26 a les UCI, una dada molt similar a la de la setmana passada. El centre ha recuperat l'activitat programada després que la setmana passada s'haguessin d'ajornar algunes cirurgies no urgents per l'augment de casos i la previsió que continuessin incrementant. A Vall d'Hebron, actualment hi ha 175 pacients ingressats per covid-19, 38 dels quals a les UCI. L'hospital no ha hagut de desprogramar activitat assistencial.Segons ha indicat en diverses ocasions Salut, a partir de 400 llits d'UCI amb pacients amb covid-19, l'activitat assistencial pot començar-se a veure afectada i es donen desprogramacions en alguns centres. A partir dels 500 llits de crítics, la desprogramació pot ser generalitzada, amb criteris de priorització clínica, i, a partir dels 650, els processos urgents, com els oncològics, poden veure's afectats. Salut insisteix que les desprogramacions sempre es fan seguint "criteris clínics".

