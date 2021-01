Els estats de la UE prioritzen crear un certificat «per motius mèdics» sobre la vacunació de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Els estats de la Unió Europea discrepen sobre l'ús d'un "passaport de vacunació" de la Covid-19 per viatjar i per ara prioritzen la creació d'un certificat "per motius mèdics". Els ministres d'afers europeus s'han reunit aquest dilluns per parlar sobre aquesta qüestió, però de moment no hi ha consens entre les capitals. Segons el vicepresident de la Comissió Europea per a les relacions interinstitucionals, Maros Sefcovic, els governs primer volen crear el certificat i un sistema digital d'intercanvi de dades de vacunació amb finalitats mèdiques. "Més endavant podria tenir altres usos", ha avançat Sefcovic, que veu possible reclamar un certificat de vacunació per viatjar, però només com a alternativa a la PCR."Un certificat es podria afegir als requisits", ha puntualitzat. En qualsevol cas, la CE ha garantit que tots els ciutadans conservaran el dret a la lliure circulació a la UE estiguin o no vacunats.Des de meitats de desembre, la Unió Europea estudia la creació d'un certificat europeu de vacunació, però de moment està centrada en l'homologació de la vacunació per motius mèdics abans de decidir si es pot utilitzar com a requisit per viatjar al bloc europeu.Pel que fa a la mobilitat actual en plena tercera onada, Brussel·les ha demanat un cop més als estats que mantinguin les fronteres obertes. Alguns països com França o Bèlgica estan estudiant introduir més mesures per reforçar els controls fronterers. Tanmateix, Sefcovic ha afirmat que "entén" que alguns governs s'ho plantegin davant "l'augment dramàtic" de contagis, especialment per la nova variant del virus.Brussel·les ha reiterat aquest dilluns als estats que han "d'accelerar" la vacunació a la UE. Sefcovic ha alertat de les "diferències significatives" en la velocitat de vacunació entre els països europeus. "La vacunació és una cursa contra el temps", ha avisat.D'altra banda, la CE també veu necessari "augmentar el subministrament" de dosi i assegura que està treballant amb els fabricants per "maximitzar la capacitat de producció".

