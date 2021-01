Calviño anuncia una nova moratòria en el pagament de les hipoteques fins al 31 de març

La vicepresidenta tercer i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha anunciat aquest dilluns que el govern espanyol té previst aprovar una nova moratòria per al pagament dels crèdits hipotecaris i no hipotecaris fins al 31 de març per fer front als efectes econòmics de la pandèmia en famílies i empreses. Així ho ha explicat a primera hora d'aquesta tarda en una trobada amb mitjans poc abans de l'inici de la reunió de l'Eurogrup."Estem treballant en l'extensió dels mecanismes dels ERTO i aprovarem en breu l'extensió de moratòries de crèdits hipotecaris i no hipotecaris fins al 31 de març en línia amb el marc europeu recentment aprovat", ha detallat la ministra.Calviño ha dit que l'executiu espanyol "continuarà concentrant esforços" en la protecció del teixit productiu, l'ocupació i les famílies "per acompanyar i protegir l'economia de la societat el seu conjunt en les setmanes i mesos durs que encara tenim per davant".

