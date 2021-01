L'OMS denuncia que només han arribat 25 dosis de la vacuna contra el coronavirus als països pobres

Altres notícies que et poden interessar

L'Organització Mundial de la Salut ha denunciat que només han arribat 25 dosis de la vacuna contra la Covid-19 als països pobres. Si bé més de 39 milions de dosis de vacunes han estat administrades en almenys 49 països d'ingressos alts, només 25 han estat destinades a un sol país pobre, Guinea. "Ni 25 milions ni 25.000 dosis, no. Només 25", apunta l'OMS.El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha alertat de l'accés desigual a les vacunes assegurant que "el món és a un pas d'un fracàs moral catastròfic". En una roda de premsa aquest dilluns, Adhanom ha acusat als fabricants de "prioritzar" l'aprovació reguladora de les seves vacunes en països rics on els beneficis són més alts.L'organització també ha lamentat que "alguns països i empreses continuen donant prioritat als acords bilaterals" ignorant COVAX, una iniciativa que pretén garantir un repartiment equitatiu de vacunes a tots els països. A més, l'OMS fa una crida a tots els països a treballar coordinats i des de la solidaritat per garantir que durant els 100 primers dies de l'any es vacuni als treballadors de la salut i les persones grans de tots els països.

