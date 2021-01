Arrimadas titlla les paraules d'Iglesias sobre Puigdemont d'«atac a la democràcia»

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha titllat aquest dilluns de "molt greus" les declaracions del vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias , a una entrevista del programa Salvados, a La Sexta, en què va afirmar que Carles Puigdemont és un exiliat com ho eren els republicans que fugien del franquisme. Segons la dirigent unionista, aquestes declaracions són "un atac des del govern a la pròpia democràcia espanyola", i cal que el president espanyol, Pedro Sánchez, reaccioni.En aquestes declaracions, el vicepresident espanyol assegurava que no comaprtia pas els posicionaments i els objectius polítics de Puigdemont i que l'actuació d'aquest l'havia dut a "arruïnar-se la vida", però que sí que es podia comparar amb el que van patir els exiliats republicans després de la Guerra Civil. Tampoc va voler posar al mateix nivell el cas de Puigdemont amb la fugida del rei emèrit.Arrimadas ha afegit que la comparació de Puigdemont amb els exiliats republicans és un "insult". Ha insistit també que el PSOE pretén indultar els presos independentistes. "No s'han de donar privilegis als polítics que han malversat diners de tots els catalans, que han desobeït els tribunals, que han comès delictes tan greus com el de sedició i que han trencat la convivència i el futur de Catalunya", ha afegit.

