La hipotèrmia, causa de la mort dels dos sensesostre a Barcelona

Les autòpsies preliminars dels cadàvers han permès constatar que la hipotèrmia és una de les causes de la mort del Mohammed i l'Amine, els dos homes sense sostre que van morir a Barcelona la setmana passada Tots dos dormien al carrer en plena onada de fred i les autòpsies estableixen que a més de la hipotèrmia les afectacions cardíaques i pulmonars també van ser causa de la mort. Es confirma, doncs, que la mort va ser causada per causes naturals, tal com apuntava des de l'inici la investigació.Així ho ha comunicat aquest dilluns al migdia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després que el jutjat d'instrucció número 14 de la capital, que instrueix el cas, hagi rebut la informació de les autòpsies.Ara el jutjat està pendent de les anàlisis complementàries per descartar o conèixer la possible influència de tòxics mitjançant proves químiques, biològiques i toxicològiques.

