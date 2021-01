Un total de 565 professionals educatius donen positiu en la primera setmana de cribratge

Altres notícies que et poden interessar

Un total de 565 professionals educatius han donat positiu en les 32.892 proves PCR fetes en el marc del cribratge massiu amb automostra en la primera setmana de cribratge iniciada dilluns passat. Això representa un 1,7% de totes les PCR fetes. Fins al moment, les proves fetes suposen el 23% de les 170.000 previstes. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha explicat que les proves estan aflorant positius asimptomàtics i això es trasllada a l'afectació de la pandèmia als centres. Cuenca preveu que positius i confinats mantinguin la pujada "bastant vertical" durant dues setmanes, per passar després a estabilitzar-se i adequar-se a l'evolució que hi hagi a la comunitat. "Sigui quin sigui el nivell de la pandèmia a la societat, mantindrem les escoles obertes", ha dit.La previsió d'Educació és que les xifres continuïn empitjorant durant dues setmanes, com ja ho van fer la setmana passada, perquè es ve d'un període on els centres han estat tancats i no s'han recollit dades, s'està fent un cribratge i la incidència és molt alta a la comunitat, segons Cuenca. La secretària ha reconegut que ara s'està donant "una pendent molt vertical" d'augment, però ha augurat que un cop passades dues setmanes "s'anirà apropant al que és la realitat a la societat". A més, ha destacat que en el primer trimestre la incidència als centres va ser inferior a la de la societat i ha confiat que es repeteixi aquest patró. Amb tot, ha fet una valoració positiva de l'inici del segon trimestre perquè el 99% dels alumnes poden anar a classe.Part d'aquests positius que s'estan trobant surten del cribratge massiu a tots els professionals educatius. Una setmana després de l'inici, ha assegurat que són poques les persones que estan rebutjant aquesta prova, que és voluntària. Tampoc ha descartat que es pugui repetir l'experiència, per exemple en l'inici del tercer trimestre, "segons la situació epidemiològica".A més, Cuenca ha explicat que el fet que els docents s'estiguin fent les automostres els permetrà adquirir experiència per tal de poder posar en marxa aquestes proves entre els alumnes. Això serà durant el segon trimestre, segons ha indicat la secretària.Educació ha reportat també que entre 15 i 20 centres els han fet arribar consultes o dubtes sobre la ventilació als centres. Tot i aquestes consultes, Cuenca ha explicat que, ara per ara, no ha estat necessari implementar mesures addicionals de ventilació que vagin més enllà de la natural.D'altra banda, 94 de les 157 persones que no es van presentar al segon examen de les oposicions fa dos caps de setmana han acreditat motius que els permetran examinar-se més tard. Del total, 53 han aportat motius per la covid, 23 per la impossibilitat d'arribar pel temporal de neu, sis per maternitat i 12 per altres situacions contemplades. En canvi, 63 persones no han presentat al·legacions, una xifra "similar" a la convocatòria anterior (55).

