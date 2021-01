Artadi insta Aragonès a «precisar» la proposta de pacte de convivència al Govern

La vicepresidenta i portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha demanat al vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, que "precisi" la proposta per revisar el pacte de convivència entre JxCat i ERC al Govern . "No podem donar resposta a una proposta que no existeix", ha dit Artadi, que ha defensat la voluntat dels postconvergents de "millorar" la coordinació al Govern, la coordinació i d'"enfortir" la relació amb els partits independentistes.Artadi ha evitat valorar la proposta d'Aragonès. "No sé exactament què ha volgut dir", ha defensat, alhora que ha assegurat que "les picabaralles al Govern no fan bé a ningú". "Si hi ha voluntat política i empatia de fer les coses millor, podem millorar", ha apuntat.La portaveu de JxCat s'ha expressat així en una roda de premsa aquest dilluns, en què ha presentat un paquet de 10 mesures per "assegurar" que els comicis es puguin celebrar el 30 de maig independentment de la situació epidemiològica. Entre les propostes hi ha vacunar totes les persones que hagin d'assumir tasques als col·legis electorals, ampliar la quantitat d'espais de votació disponibles o poder votar presencialment durant dos dies, habilitant el dissabte previ o el dilluns posterior al 30 de maig."No podem tornar a ajornar les eleccions, s'han de posar en marxa tots els mecanismes i protocols necessaris", ha insistit Artadi. Entre aquests mecanismes, JxCat també proposa instal·lar mesuradors de diòxid de carboni als col·legis electorals, valorar la possibilitat de fer tests massius i allargar el període de vot per correu fins a dos dies abans de les eleccions.Artadi també ha posat sobre la taula la possibilitat d'habilitar "urnes mòbils" per tal que les persones infectades o en quarantena per la Covid-19 puguin votar sense necessitat de sortir de casa. Per tot plegat, la portaveu de JxCat ha instat la resta de partits a "aparcar" les diferències sobre la possibilitat d'una llei electoral pròpia de Catalunya i treballar per poder modificar elements logístics que permetin la celebració dels comicis el 30-M.Per sobre de tot, Artadi ha demanat a la resta de forces polítiques abordar la necessitat de permetre el vot electrònic i millorar la gestió del vot exterior.Artadi també ha sortit al pas de la presentació de recursos judicials contra la suspensió de les eleccions per part de dues entitats pròximes al PSC, la Lliga Democràtica i Federalistes d'Esquerres. "Sorprèn la poca confiança del PSC en el seu candidat", ha ironitzat la portaveu de JxCat.Artadi també ha acusat el PSC de basar-se en "interessos partidistes" a l'hora de rebutjar l'ajornament de les eleccions. "Estan agafant el gust a l'autoritarisme", ha assegurat la portaveu de JxCat.

