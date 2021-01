Casado afirma al Cercle que el PP no és «revengista» però que un indult exigeix «penediment»

[noticia]214323[/indult] [noticia]214323[/indult]

Altres notícies que et poden interessar

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat que el seu partit no vol "reescriure la història ni revengismes" a Catalunya, però que un indult als presos polítics requereix "penediment". Ha afirmat també que no es pot reclamar diàleg amb els qui volen "destruir" la Constitució. Ho ha dit en el transcurs d'una intervenció sobre els Reptes econòmics de Catalunya i Espanya en la postpandèmia celebrat al Cercle d'Economia aquest dilluns. A la pregunta de si estaria d'acord amb un indult, Casado ha respost recordant que Pedro Sánchez es va presentar a les eleccions dient que no indultaria, que duria Carles Puigdemont a Espanya i que no modificaria el delicte de sedició.Casado ha evitat en tot moment de la seva intervenció donar una imatge de duresa i ha recordat que l'article 35 de la llei d'indults exigeix que hi hagi "penediment". El líder del PP ha dit de moltes maneres diferents que el seu és un partit moderat i europeista. "Som el mateix que la CDU alemanya", ha afirmat en relació a la formació d'Angela Merkel. "No som un partit d'extrems", ha dit, sinó "moderat, europeista i centrat".El líder del PP ha defensat el paper del seu partit a Catalunya, elogiant el candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández. En un pla molt electoral, ha aprofitat per atacar Salvador Illa, de qui ha dit que "ni governa ni deixa governar, ni frena el virus ni permet que altres ho facin", en relació a les tensions entre el govern espanyol i diverses autonomies.Casado ha afirmat que té un "compromís personal" amb Catalunya, sense el qual "no es pot governar Espanya". El seu projecte, ha subratllat, vol aplegar estabilitat política, progrés econòmic i convivència social. No ha entrat a fons en el procés sobiranista, però sí que ha molts problemes que pateix Catalunya provenen dels "silencis i complicitats dels que van liderar el Pacte del Tinell", i com va suposar la "marginació" del PP.En un acte moderat pel periodista Manel Pérez i preguntat sobre la suspensió de les eleccions catalanes , ha estat ambigu: ha criticat que l'hagi decidit el Govern i no una mesa de partits, i que encara no s'ha explicat com la celebració electoral impediria exercir el dret al vot. El president del Cercle, Javier Faus, amb un to moderat, ha criticat la suspensió de les eleccions perquè "ajorna la recuperació econòmica i social" i ha dit que l'entitat no entra en el debat tècnic i sanitari sobre el 14-F. El president del Cercle ha fet una crida a "que el país es posi en marxa d'immediat perquè no ens podem permetre perdre sis mesos".Pablo Casado ha fet esforços per seduir l'auditori empresarial català, ha advocat per "superar la política de blocs" i ha explicat que ha proposat grans acords amb el govern de Pedro Sánchez. Ha detallat que ha plantejat un pacte d'Estat per la sanitat, com també ha estès la ma per acordar la gestió dels fons europeus. També ha explicat que ha estat disposat a donar suport als pressupostos, però amb la condició que no designés fiscal general a una diputada del PSOE i que no els acordi amb l'independentisme.El cap de l'oposició ha insistit al llarg de la seva intervenció en la seva voluntat de pacte amb el govern espanyol, i que si no s'han tancat grans acords ha estat per culpa de Pedro Sánchez, de qui ha dit que ha de decidir si està "amb Europa o amb Pablo Iglesias". Ha advocat per una política fiscal més liberal, bonificant el 90% dels impostos de successions i patrimoni, criticant el component gravós dels tributs catalans i la pèrdua d'inversions que, segons ell, ha suposat el procés sobiranista. Preguntat sobre el dumping fiscal madrileny, en què els més rics de la Comunitat més rica són els que menys paguen, Casado ha respost dient que la solució és "pagar menys impostos" a tot arreu.Ha citat Francesc Cambó per reclamar una "Catalunya gran en una Espanya gran". El cap de l'oposició ha equiparat nacionalisme a populisme: "Amb el populisme no es pot pactar" perquè és un "virus", ha dit. Després, ha dit que "Catalunya no és un problema per Espanya, però Catalunya té un problema", en al·lusió al sobiranisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor