ERC acusa la Moncloa d'estar al darrere de la impugnació de l'endarreriment electoral

ERC acusa la Moncloa d'haver estat la precursora de la presentació dels recursos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la la suspensió de les eleccions del 14-F. Segons ha denunciat la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, la Lliga Democràtica és una de les formacions que va negociar concórrer als comicis amb el PSC, tot i que finalment no es van posar d'acord, i és qui està fent "la feina bruta" als socialistes."Tot indica que és una maniobra des del govern central per interferir en la política catalana i fer prevaldre els interessos electoralistes. Volen fer un altre 155 jugant amb la pandèmia", ha lamentat Vilalta, que ha exigit que no es torni a judicialitzar la política catalana. La dirigent ha denunciat la "frivolitat i el cinisme" que atribueix al PSC, al PSOE i també al ministre Salvador Illa tot considerant que estan "quedant retratats" amb la seva actitud "irresponsable".Vilalta ha recordat com el PSC es va quedar sol defensant que les eleccions s'havien de mantenir el 14 de febrer i que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va qüestionar que la Generalitat tingués potestad per ajornar els comicis quan Galícia i Euskadi ho van fer sense oposició de la Moncloa. Després, ha dit, els socialistes catalans van acceptar que sí que es podien endarrerir, però posant unes altres dates sobre la taula."Estan pressionant per activa i per passiva al seu entorn perquè s'impugni aquest acord", ha insistit la secretària general adjunta d'ERC. En aquest marc ha inclòs també la crítica de Foment del Treball al canvi de data de les eleccions i el discurs alimentant a presentar també un recurs. "Els socialistes utilitzen els seus tentacles per influir. Hauran d'explicar molt bé per què es vol exposar la ciutadania davant del virus", ha denunciat Vilalta, que ha subratllat que l'objectiu del PSC i del PSOE és "treure rèdit electoral" de la situació.La també portaveu d'ERC ha avalat la necessitat expressada pel vicepresident Pere Aragonès d'actualitzar el marc de convivència amb Junts per Catalunya al Govern per pilotar la situació fins a les eleccions del 30 de maig. "No s'entén que hi hagi persones de les formacions polítiques que formem el Govern que es dediquin més a fer campanya que a prioritzar les necessitats de la ciutadania per superar la crisi", ha advertit Vilalta.Sobre les declaracions d'aquest cap de setmana de l'exdiputat Joan Tardà, que en una entrevista a l'Ara assegurava que reeditar el Govern ERC-Junts seria un "fracàs", Vilalta ha defensat que la proposta dels republicans és "un govern ampli" on també hi siguin la CUP, els comuns i el PDECat. "És la millor fórmula per al país", ha dit.

