El fons d'inversió Patrizia es fa fort al 22@ amb la compra de 59 pisos de lloguer

El fons alemany Patrizia ha anunciat l'adquisició d'un edifici residencial al districte del 22@ de Barcelona per 34 milions d'euros. A través d'un comunicat emès aquest dilluns, l'empresa ha detallat que es tracta d'un espai amb una superfície total edificable de més de 7.000 metres quadrats, set pisos i que disposa de 59 habitatges destinats al lloguer.Amb aquesta operació, Patrizia suma fins a set actius per valor de 200 milions d'euros en aquesta zona de Barcelona. En total, la companyia compta amb actius per valor de 1.300 milions d'euros a l'Estat i Portugal.Segons el responsable de Patrizia a la península Ibèrica, Eduardo de Roda, aquesta operació "reforça l'aposta que fa l'empresa pel segment residencial a Espanya, a la ciutat de Barcelona i en especial al 22@".Per a l'empresa, aquest districte de la capital catalana és "una de les principals àrees de regeneració urbana, no només de Barcelona, sinó del sud d'Europa".

