L'estafa per robar comptes de Whatsapp que cada vegada afecta més usuaris a Catalunya

Tornen els intents de robatori de comtpes de whatsapp. Si un contacte et demana un codi que t’han enviat per SMS, no li passis perquè et volen prendre el teu compte i suplantar la teva identitat pic.twitter.com/k3RkWMuSsg — Mossos (@mossos) January 17, 2021

Els ciberdelinqüents tenen un gran repertori de trucs per poder dur a terme les seves estafes. Un dels espais que més ataquen és Whatsapp, l'aplicació de missatges per excel·lència, on de forma cíclica recuperen estafes creades anteriorment.L'última trampa utilitzada pels hackers va ser creada fa més d'un any. Consisteix en fer arribar un SMS amb un codi de seguretat a un usuari i llavors s'envia un Whatsapp des d'un compte que ha estat robat prèviament demanant que se li passi el codi rebut per SMS. Fins i tot en cas de respondre al contacte si realment necessita el codi, tornen a respondre dient que sí.Un cop s'envia el codi als hackers a través del contacte, es perd el control del compte personal, encara que s'elimini el missatge. Els estafadors envien un gran nombre de sol·licituds per accedir al compte en poca estona i provoquen que Whatsapp, per seguretat, el bloquegi durant 11 hores fins a poder demanar un altre codi.Després de les 11 hores, l'usuari ha de sol·licitar el codi. Els estafadors, però, ja hauran activat una verificació en dos passos a través d'un PIN que està associat a un correu seu i que la víctima desconeix. En demanar el codi, però, el compte queda suspès per a tothom durant una setmana. Després de set dies i un llarg procediment, l'usuari pot recuperar el seu compte.Els Mossos d'Esquadra adverteixen de la necessitat de denunciar aquests fets ja que cal deixar constància que l'ús del compte personal de Whatsapp ha estat en mans de ciberdelinqüents durant unes hores en les quals poden el haver utilitzat per obtenir beneficis i per fer caure més usuaris al parany.

