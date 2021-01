El PSC evita aclarir si impugnarà l'ajornament de les eleccions

El PSC no aclareix si presentarà un recurs contra l'ajornament de les eleccions previstes per al 14-F. La viceprimera secretària, Eva Granados, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que estan a l'espera dels informes jurídics que han sol·licitat a diversos juristes i que decidiran si impugnen el decret d'endarreriment o no segons el que diguin.Tot i això, dues entitats pròximes als socialistes, la Lliga Democràtica i Federalistes d'Esquerres, ja han presentat recurs contra l'ajornament. La suspensió de les eleccions, doncs, queda ara en mans del TSJC D'altra banda, i d'acord amb això, els socialistes catalans han decidit que "suspenen la campanya electoral" per "no contribuir al desgavell" i han emplaçat la resta de partits a fer el mateix. Ha detallat que no celebraran cap acte electoral ni tiraran endavant cap tipus de material tot i que ja estaven immersos en una precampanya electoral que donen, per ara, per "desconvocada".

