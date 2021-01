Salut demana més vacunes a l'Estat: «No en posem més perquè no en tenim»

Altres notícies que et poden interessar

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat al govern espanyol accelerar el repartiment de vacunació a les comunitats autònomes per tal de poder vacunar més gent i més ràpid. "No posem més vacunes perquè no en tenim més", ha dit Vergés en una roda de premsa aquest migdia per analitzar la situació de la pandèmia. La titular de Salut ha dit que l'estratègia de vacunació a Catalunya va avançant, tot i que les dosis de Pfizer que es rebran aquesta setmana seran menors arran d'una "incidència" que no hauria d'afectar més setmanes.De les 60.000 previstes aquesta setmana, n'arribaran menys de la meitat, ha detallat la consellera. "Això és un toc a la nostra planificació", ha admès Vergés. La prioritat serà administrar la segona dosi a aquelles persones que van rebre la primera fa 21 dies. "No podrem anar gaire més enllà", ha dit la consellera, que confia que aquests problemes no es repeteixin, perquè implicaria exhaurir la reserva feta.Els primers col·lectius en ser vacunats han estat les persones de les residències. "Pràcticament totes les residències de gent gran han rebut la primera dosi, però queden algunes residències amb brots. Aquesta setmana una de les prioritats és poder fer aquests espais", ha apuntat la consellera. S'han administrat prop de 145.000 dosis a Catalunya. En aquesta línia, Vergés ha demanat més vacunes per pode vacunar més gent a més velocitat. "Catalunya està a punt per vacunar", ha deixat clar.Vergés ha dit que cal veure en els propers dies com les dades poden començar a baixar. Aquest dilluns entren en vigor la pròrroga de les mesures i en els propers set dies el Govern confia veure'n l'impacte. "Necessitem aturar el creixement i començar a baixar. Per això calen dies de més esforços de tothom", ha remarcat Vergés. De tota manera, malgrat que les dades comencen a indicar una certa ralentització dels nous contagis, en les pròximes setmanes encara seran dolentes, especialment pel que fa a ingressos hospitalaris i a les UCI, ja molt tensionades."El nivell de contagis és altíssim malgrat que hi pugui haver una frenada", ha advertit Vergés. En aquest sentit, ha dit que se sobrepassarà el pic de la segona onada. Toc de queda a les 20h? Vergés ha criticat que el govern espanyol presenti un recurs a la decisió del govern de Castella i Lleó mentre pregunta a la resta de territoris si volen ampliar el confinament nocturn. "Volem totes les eines per decidir si el toc de quda ha de ser abans i això dependrà de la situació epidemiològica i de criteris tècnics", ha dit.El coordinador de la unitat de gestió de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha admès que durant les properes setmanes l'augment dels ingressos hospitalaris continuarà encara que les corbes de contagis sembla que comença a millorar. Mendioroz ha detallat que probablement es superaran les xifres d'ingressos per sobre de les 4.000 persones i més de 700 pacients arribaran a l'UCI "amb relativa facilitat".El Departament està especialment preocupant pels increments de casos a l'Alt Pirineu, i també les zones d'Hospitalet, Cornellà i Castelldefels. "Durant la tercera onada, les zones amb brots difícils són les mateixes que a la segona, amb algunes excepcions", ha dit. Mendioroz ha demanat continuar amb l'esforç per protegir les persones vulnerables, també en termes socioeconòmics.Pel que fa a la variant britànica, Mendioroz ha explicat que es crearà una xarxa de vigilància per recollir mostres significatives de diferents regions i també s'està analitzant en quins llocs hi ha més transmissió i si els contactes positius han pogut importar la variant. "S'estan fent seqüenciacions a Catalunya i s'ha d'acabar de definir els paràmetres tècnics de quants mostres i de quins llocs es necessiten per crear la xarxa de vigilància", ha dit. A dia d'avui, res fa pensar que hi hagi una "difusió gran" de la nova variant, tot i que tampoc és impossible que estigui circulant.Salut ha notificat 129 noves defuncions aquest dilluns. Una xifra similar a la del mes de novembre, en el pic de la segona onada, i que situa el balanç de les persones que han mort per Covid a Catalunya en un total de 18.141. Pel que fa la pressió als hospitals catalans també segueix en augment. S'han registrat 179 nous pacients a planta, deixant el total en 2.809 que ja està a punt de superar el pic de la segona onada (2.811 el dia 8 de novembre), tot i que a UCI avui només se n'han sumat dos més (550).La velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, ha baixat a 1,31, vuit centèsimes menys que fa 24 hores. El risc de rebrot també baixa, ho fa 40 punts, fins als 754. La incidència a 14 dies també s'incrementa i passa dels 596,08 a 602,51. S'han declarat 2.533 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 458.437. Per altra banda, ja hi ha 144.801 persones vacunades a Catalunya, 4.428 més que ahir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor