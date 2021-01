«Adú», la preferida a les nominacions dels Goya 2021

Adú, la pel·lícula dirigida per Salvador Calvo, serà la preferida de la propera gala dels Premis Goya a l'haver rebut 14 nominacions, inclosa la de millor pel·lícula, tal com ha anunciat l'organització aquest dilluns 18 de gener a la seu de l'Acadèmia de Cinema.A més d'Adú, les següents pel·lícules que més nominacions acaparen són Las niñas, de Pilar Palomero, i Akelarre, de Pablo Agüero, totes dues amb nou. Així mateix, La boda de Rosa, la cinta d'Icíar Bollaín protagonitzada per Candela Peña, ha aconseguit vuit nominacions.Amb sis nominacions està Black beach, d'Esteban Crespo, mentre que Ane, de David Pérez Sañudo, i Sentimental, de Cesc Gay, han arribat les cinc nominacions. "Històries lamentables", de Javier Fesser o No mataràs de David Victori, entre altres, han arribat a les tres nominacions.A millor pel·lícula optaran Las niñas, Adú, La boda de Ros, Ane i Sentimental. El president de l'Acadèmia, Mariano Barroso, ha avançat que la gala "se celebrarà si res no ho impedeix" i ha avançat uns premis sobris i "responsables". "Demano comprensió i complicitat de tots perquè siguin únics i inoblidables: hem de ser exemple de responsabilitat", ha apuntat.Rovira, que té un Goya al Millor Actor Revelació per Ocho apellidos vascos i presentador de tres edicions de la gala, ha estat l'encarregat de donar a conèixer els nominats, en el seu retorn després de superar el càncer que li van diagnosticar el passat mes de març. Durant l'anunci de les nominacions, l'actor ha estat acompanyat per Ana Belén (Goya d'Honor 2017), pel president de l'Acadèmia, Mariano Barroso, i el notari Federico Garayalde Nen.En total s'han anunciat els nominats a les 28 categories de la 35 edició dels Premis Goya. La gala, que se celebrarà el 6 de març al Teatre de Soho CaixaBank de Màlaga, serà dirigida i presentada per Antonio Banderas i Maria Casado.

