El govern espanyol confia a assolir la immunitat de ramat abans de l'estiu

Altres notícies que et poden interessar

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, espera que la campanya de vacunació permeti que l'Estat assoleixi la immunitat de ramat abans de l'estiu per salvar la campanya turística. "Si accelerem els plans de vacunació podem aconseguir aquesta immunitat abans del previst i es donaran les garanties perquè es redueixin les prohibicions de mobilitat i puguem encarar l'estiu amb més optimisme", ha dit.En un esmorzar informatiu organitzat per El Economista, Maroto ha assegurat que la Setmana Santa serà un punt de partida clau. "Veurem si som capaços d'activar la mobilitat, si no és internacional sí dins del territori espanyol, fet que sens dubte seria un punt de partida en la recuperació del turisme".Segons Maroto el seu govern treballarà amb les comunitats autònomes i el sector per fer possible aquest avançament en la campanya de vacunació. També en el marc de la UE espera que el certificat comú de vacunació sigui "un element per donar seguretat als viatges i en les mesures que estam adoptant per garantir la mobilitat segura".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor