Els comuns demanen a Aragonès que es «desvinculi» de Junts perquè és una fórmula de govern «fracassada»

Les eleccions s'han endarrerit fins al 30 de maig, però l'ambient continua sent de campanya electoral. Després que el vicepresident Pere Aragonès hagi plantejat que cal revisar el pacte de convivència amb Junts per comandar el Govern fins als comicis, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat a ERC que es "desvinculi d'una vegada per totes de Junts per Catalunya" i s'obrin nous escenaris."Seria poc entendible que es reafirmés una fórmula de govern fracassada com la de Junts i ERC", ha assegurat Mena, que ha manifestat estar d'acord amb el plantejament que aquest cap de setmana ha fet l'exdiputat republicà Joan Tardà en una entrevista a l'Ara. En tot cas, just el dia en què les eleccions entren en un context indefinit amb la presentació de recursos contra la suspensió del 14 de febrer, Mena ha considerat un "error" que es torni a "judicialitzar" la política. Amb tot, ha exigit al Govern que faci decrets que no siguin fàcilment impugnables davant de la justícia.En aquets context de disputa electoral, els comuns també han carregat contra el ministre Salvador Illa, a qui li retreuen que és "incompatible" mantenir el càrrec governamental amb el fet de ser el candidat del PSC a les eleccions. "Hauria d'escollir", insisteixen. També li han reclamat que es pronunciï sobre la situació sanitària a Catalunya mentre estigui ostentant el càrrec de ministre de Sanitat de la mateixa manera que ho faria de qualsevol altra autonomia.Mena també ha exigit a Pedro Sánchez i al PSOE que no demori més de forma "innecessària" la reforma del delicte de sedició per afavorir la sortida de la presó dels líders independentistes. Sota el seu criteri, aquesta reforma hauria de culminar-se abans del 30 de maig, quan es preveu celebrar les eleccions catalanes.

