SATSE exigeix «agilitzar al màxim» la vacunació de sanitaris davant la «gravetat» de la tercera onada

El sindicat d'Infermeria SATSE ha exigit a les conselleries de Salut de l'Estat que agilitzin "al màxim" la vacunació contra la Covid-19 entre tot el personal sanitari. El sindicat alerta que "en escassos dies" es viurà "un escenari de gran sobrecàrrega i tensió" al conjunt de centres sanitaris" i cal, per tant, que hi hagi el major nombre possible de personal disponible. SATSE creu que la vacunació en aquest sector ha de ser "una prioritat" perquè puguin estar immunitzats i no hi hagi baixes davant la "gravetat" de la tercera onada. En aquest sentit apunten que les eventuals baixes de personal sanitari no només repercutiran en la salut del personal sinó que representarà "una sobrecàrrega" per als seus companys i en l'atenció al pacient."La protecció dels nostres professionals sanitaris ha de ser ara una prioritat de les administracions públiques competents, ja que permetrà pal·liar els efectes de la tercera onada del coronavirus sobre el propi sistema sanitari; no podem permetre que cap sanitari contregui la malaltia per falta de diligència de les diferents administracions a l'hora de vacunar-los amb urgència i, amb això, no puguin garantir la continuïtat en l'atenció i cures necessàries als pacients i ciutadans", avisen en un comunicat.El sindicat afegeix que tenint en compte que la vacunació d'aquest col·lectiu resulta "més fàcil" a nivell logístic i organitzatiu, "no hi ha argument o excusa que valgui" perquè no es completi en les pròximes dates."La tercera onada del coronavirus és ja una dramàtica realitat que colpejarà amb especial gravetat i virulència als centres sanitaris del conjunt de l'Estat i cal possibilitar prioritàriament la vacunació dels professionals que tornaran a afrontar situacions molt dures i difícils davant les quals han d'estar en les millors condicions per a fer-ho", insisteixen.

