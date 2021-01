El president de la comissió del suplicatori acusa Puigdemont d'intentar «intoxicar»

📢 @AdrianVL1982, eurodiputat @Cs_Europa i president de la comissió d'afers jurídics @Europarl_CAT: "És curiós que el senyor @KRLS m'acusi de trencar la confidencialitat sobre una reunió que encara no havia començat. Això és, un cop més, un element d'intoxicació que intenten fer" pic.twitter.com/BEuExv3qSw — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) January 18, 2021

El president del Comitè d'Afers Jurídics (JURI), Adrián Vázquez, de Ciutadans, ha acusat l'eurodiputat de Junts Carles Puigdemont d'intentar "intoxicar" quan assegura que s'ha vulnerat la confidencialitat de la sessió que va tenir lloc dijous al Parlament Europeu. "És curiós que Puigdemont m'acusi de trencar la confidencialitat sobre una reunió que encara no havia començat", ha dit Vázquez en una entrevista a la Ser. No és la primera vegada que el president de JURI acusa els eurodiputats de Junts d'intentar intoxicar el debat. Ja ho va dir fa uns dies arran del correu que van enviar Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a tots els eurodiputats informant de la resolució de la justícia belga sobre l'extradició de Lluís Puig.Això, de fet, pot ser un element clau del suplicatori. Abans de la sessió de dijous, Vázquez va dir que el rebuig de Bèlgica a l'extradició de Puig "no afecta" en res a la decisió sobre la immunitat dels eurodiputats de Junts. "No té res a veure", va dir. A la sortida de la sessió, l'eurodiputat del PP Esteban González Pons també va trencar la confidencialitat assegurant que s'havia debatut sobre aquesta qüestió i que hi havia una majoria clara a la comissió a favor d'aixecar la immunitat dels tres dirigents independentistes. Per tot plegat, Puigdemont, Comín i Ponsatí han presentat una queixa al secretariat de JURI.A hores d'ara, els tres eurodiputats estan a l'expectativa del Parlament Europeu en relació a la seva immunitat. Dijous, van comparèixer davant dels membres de JURI per explicar els seus arguments. En la propera reunió, prevista per la setmana vinent, el ponent dels tres suplicatoris ha de presentar l'informe a favor o en contra de l'aixecament de la immunitat. En una sessió posterior, s'haurà de votar aquest informe. Després, el cas passarà al ple del Parlament Europeu per prendre la decisió definitiva. Això podria ser al març o l'abril, però les dates encara no estan del tot definides. Si l'Eurocambra decideix aixecar-los la immunitat, tots tres continuaran sent eurodiputats però es podrà reactivar el procediment de l'euroordre a Bèlgica i Escòcia.

