Els cuiners de Km0 han realitzat una performance per manifestar la situació actual dels restaurants

Quatre cuiners s'han disposat a explotar els globus amb les màscares de polítics. Foto: Paula Jaume

El sector de la restauració ha sigut un dels grans afectats per les restriccions de la Covid-19. Des de l'inici de la pandèmia han hagut de tancar negocis o, en cas de poder obrir, amb uns horaris i unes restriccions que han limitat molt la seva feina i, amb això, també la seva economia. Per aquest motiu, ja s'han manifestat diverses vegades demanant reobrir amb unes millors condicions.El Col·lectiu de Cuiners i Cuineres de Km0 de Catalunya ha optat per una altra mena de protesta aquest dilluns: realitzar una performance a plaça Sant Jaume. Els integrants del col·lectiu han parat 15 taules al centre de la plaça durant l'horari permès -de 13 h a 15:30 h- per manifestar la necessitat d'un "pagament d'ajudes", el "pagament dels ERTOs als treballadors" i el "tancament comarcal", ha expressat Isaac Gómez, portaveu del Col·lectiu de Cuiners i Cuineres de Km0.Els plats que hi havia sobre les taules portaven escrites paraules que representen i aporten el món de la restauració com "cuiners", "alegria", "drets", "cultura" i "riures". També, al centre de la plaça Sant Jaume es trobava un taüt amb globus blancs amb més paraules escrites, representat tot allò que se'ls ha arrabassat: "ERTOs", "somnis, "estalvis" i "valors, entre d'altres.Tot seguit, el portaveu del col·lectiu ha llegit un manifest on manifestaven algunes mancances pel que fa a les restriccions, com que no hi hagi ajudes directes als negocis als quals se'ls limita l'activitat, que molts encara no hagin cobrat cap ERTO i que hi hagi les mateixes mesures tant en zones d'alta densitat com en zones poc poblades. "N'estem farts i diem prou", ha exclamat al final del discurs Gómez.Posteriorment, 4 dels integrants del col·lectiu han sortit al centre amb les màscares de Salvador Illa, Pere Aragonès, Alba Vergés i Pedro Sánchez, mentre saludaven als espectadors. I, tot seguit, s'han disposat a explotar els globus enganxats al taüt i els plats de les taules mentre cridaven les paraules que hi havia escrites.El portaveu del col·lectiu ha explicat aque aquesta escenificació "es una manera més de mostrar el neguit i el rebuig a la gestió actual". "No ens neguem a tancar els negocis", explica Gómez, sinó que demanen ajudes per poder continuar endavant. "Es indignant que actualment la pàgina web vagi canviant de correu i de telèfon, que es una manera encoberta de no respondre als neguits que pot tenir una persona que porta sense cobrar tres mesos", ha manifestat Gómez sobre els ERTOs. Dels 57 restaurants que integren el grup de cuiners, 7 han hagut de tancar.

