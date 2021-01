Aragonès insta Junts a revisar el pacte de convivència al Govern fins a les eleccions

Altres notícies que et poden interessar

El vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, ha exposat aquest dilluns la necessitat de revisar el pacte de convivència amb Junts al Govern per encarar els mesos d'interinitat fins a les eleccions del 30 de maig . Aragonès entén que l'entesa de coordinació pactada després de la inhabilitació de Quim Torra -que limitava les funcions del vicepresident i establia mecanismes de consens en la presa de decisions- ha d'evolucionar després que els comicis s'hagin posposat . El candidat d'ERC ha plantejat "fer els ajustos que siguin necessaris" per "enfortir els mecanismes de coordinació".ERC considera que l'ajornament dels comicis fins a la primavera obliga a repensar la relació amb Junts a l'executiu, pactada el setembre passat i marcada en els darrers mesos per constants retrets i enganxades. "Espero que ho puguem abordar", ha insistit Aragonès en un contacte informatiu a Europa Press. El vicepresident ha exposat que, per assumir les responsabilitats que li pertoquen al Govern, s'ha de revisar el "plantejament" que les dues formacions que integren l'executiu tenien pensat per superar els mesos que conduïen fins al 14 de febrer. "Hem de fer un pas endavant", ha reblat per posar sobre la taula el nou marc relacional, després de recordar que "la ciutadania està esgotada de disputes estèrils".En l'entrevista a Europa Press, oberta a preguntes de la premsa, Aragonès ha defensat la decisió de suspendre el 14-F i traslladar els comicis al 30 de maig: "L'evolució de la Covid-19 evidencia que mantenir la convocatòria era un risc inassumible i un perjudici per a la participació electoral". El cap de llista d'ERC també ha raonat que "estava tot a punt des del punt de vista logístic" per celebrar les eleccions, però ha apuntat que la situació sanitària obligava a prendre una resolució. "És una decisió totalment lògica i coherent des del punt de vista sanitari", ha recalcat sobre l'ajornament electoral.Aragonès ha carregat contra el govern espanyol per haver-se oposat a la suspensió de les eleccions. Ha subratllat que el posicionament de la Moncloa està "fora de lloc" i s'ha mostrat "sorprès" que el ministre de Sanitat i candidat del PSC als comicis al Parlament, Salvador Illa, no s'hagi pronunciat sobre la necessitat d'un canvi en el calendari electoral.Els socialistes han rebut altres dards del cap de llista d'ERC, que ha descartat qualsevol entesa de govern amb el PSC. El dirigent republicà ha insistit en la seva proposta d'executiu ampli -l'oferta anava dirigida a Junts, PDECat, CUP i comuns- malgrat els vetos creuats de les darreres setmanes, i ha descartat sumar amb els socialistes. "D'aquest govern ampli en cauen totes les formacions que van votar a favor de l'article 155. Qui ha defensat l'aplicació de l'article 155, qui ha avalat la repressió de les institucions de Catalunya, no està legitimitat per presidir la Generalitat", ha dit.El vicepresident del Govern també s'ha referit a les paraules de Pablo Iglesias, vicepresident de l'executiu espanyol, sobre Carles Puigdemont. En declaracions aquest diumenge a La Sexta, Iglesias va comparar Puigdemont amb els exiliats republicans del franquisme . "Més enllà de la comparació, la qüestió és què més farà el senyor Iglesias, quines decisins prendrà el govern del qual és vicepresident", ha apuntat Aragonès, en referència a la "repressió" aplicada a l'independentisme. "Aquestes paraules han de tenir conseqüències", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor