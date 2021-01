La suspensió de les eleccions queda en mans del TSJC

Avui dilluns 18 de febrer, davant la suspensió de les #eleccions dictada pel govern de la Generalitat en funcions, #laLliga ha presentat els #recursos contenciós administratius adients pel tal garantir el compliment de l'Estat de Dret i l'exercici de la #democràcia. #gentdOrdre pic.twitter.com/dX8pMhz5Tg — Lliga Democràtica (@LligaDemocratic) January 18, 2021

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decidirà sobre la suspensió de les eleccions. Sobre la taula té tres recursos en contra de la decisió del Govern de suspendre la votació del 14 de febrer i deixar-la pel 30 de maig. Dos els han presentat formacions polítiques, la Lliga Democràtica i Federalistes d'Esquerres, pròximes al PSC, i el tercer és d'un particular que demana mesures cautelaríssimes, és a dir, que el tribunal prengui una decisió en els pròxims dies sobre si cal deixar en suspens el decret del Govern de Junts i ERC. El TSJC té un quart recurs que haurà de resoldre, en aquest cas del PACMA i favorable a la suspensió.Els recursos presentats aquest dilluns són els de la Lliga Democràtica, formació que encapçala Astrid Barrio, i Federalistes d'Esquerres, que lidera Beatriz Silva, diputada independent integrada al PSC. De fet, totes dues formacions tenen vincles amb els socialistes, l'únic partit amb representació parlamentària que s'ha oposat a la nova data de les eleccions acordada entre tots els grups parlamentaris. Divendres, el PSC ja va obrir la porta a impugnar la suspensió de la votació si el Govern pretenia "canviar les regles del joc" i permetre, per exemple, la participació de noves candidatures.La Lliga ha presentat el recurs aquest dilluns perquè considera "d'extrema gravetat" deixar sense efecte la convocatòria electoral tenint en compte la "precarietat institucional" de la Generalitat.​ Concretament presenten dos escrits, un recurs contenciós administratiu pel procediment de protecció de drets fonamentals i un escrit d'un recurs contenciós administratiu ordinari. Segons aquesta formació, no s'ajornen les eleccions sinó que es produeix una "veritable suspensió de la democràtica" i suposa un "abús de poder inacceptable".La Lliga denuncia la "deixadesa" del Govern a qui acusa de no haver previst totes les mesures possibles per fer possible celebrar les eleccions el 14 de febrer "fent compatibles les garanties sanitàries amb l'exercici dels drets de participació". I contraposa la situació a Catalunya amb la de la suspensió de les eleccions basques i gallegues. Segons argumenten, a Catalunya la situació no ha estat ni sobrevinguda ni hi ha un confinament domiciliari. En aquest sentit, conclouen que és "poc justificable" que es pugui anar a treballar i a estudiar amb uns transports públics "atapeïts" i no es pugui anar a votar.El quart recurs és d'un particular i demana al tribunal prendre mesures cautelaríssimes i deixar en suspens la decisió del Govern sobre la suspensió de les eleccions mentre revisa el fons de la qüestió. Això vol dir que el TSJC s'haurà de pronunciar en les properes hores, tot i que també podria dir que convé esperar que les parts es posicionin en relació a una suspensió cautelar. La sala encarregada de prendre la decisió és la contenciosa, concretament la secció cinquena.En el cas del PACMA, el recurs es va presentar a finals de desembre per sol·licitar la suspensió de les eleccions davant d'una "possible violació dels drets fonamentals", perquè la convocatòria electoral en temps de pandèmia podia impedir la recollida d'avals i "dificultar enormement" la presència d'algunes formacions minoritàries a les eleccions. En l'escrit, la formació animalista demana o suspendre la votació i que se celebri més endavant, o alleugerir alguns dels requisits poder-s'hi presentar, com ara la recollida de signatures. El PACMA, en aquest sentit, critica "el perill i la irresponsabilitat de celebrar unes eleccions en plena crisi sanitària".El vicepresident del Govern en funcions i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat la base legal per ajornar el 14-F i ha apel·lat a la responsabilitat de tots perquè l'endarreriment no sigui impugnat pels tribunals. Després que la Lliga Democràtica ja hagi presentat un recurs contra el decret, Aragonès ha afirmat en la trobada digital d'Europa Press que està "molt tranquil" perquè ve avalat pels serveis jurídics de la Generalitat. El decret, que deixa sense efecte la convocatòria per al 14-F, és com el que es va fer servir a Euskadi i Galícia: "Allà no va haver-hi problemes i aquí tampoc n'hi hauria d'haver", ha dit. D'altra banda, ha titllat "d'inadmissible" que ministres del govern espanyol intentessin "interferir" en el canvi de data.Foment del Treball analitzarà aquest dilluns, en una reunió del seu comitè executiu, si pren alguna mesura en relació a la suspensió de les eleccions del 14 de febrer, que s'han traslladat al 30 de maig. Tal com va avançar el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, Foment no ha descartat presentar un recurs judicial per la decisió del Govern d'endarrerir els comicis. Sánchez Llibre s'ha mostrat molt crític en les últimes hora amb la mesura presa per l'executiu català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor