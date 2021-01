Borrell, sobre la detenció de Navalny: «La politització del poder judicial és inacceptable»

Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021

L'exministre d'Afers Exteriors espanyol i actual cap de la diplomàcia de la Unió Europea ha demanat l'alliberament de l'opositor rus Alexei Navalny i ha assegurat que "la politització del poder judicial és inacceptable". Unes declaracions que xoquen de ple amb el posicionament que ha mantingut - i manté- respecte a la situació de Catalunya dins d'Espanya i els presos polítics.En una piulada des del seu compte de Twitter, Borrell ha demanat que es deixi en llibertat a Navalny, que va ser arrestat aquest cap de setmana quan va tornar a Rússia. L'opositor rus va decidir fer-ho malgrat les intencions declarades de les autoritats del país d'arrestar-lo i apressar-lo durant anys. Va ser quan creuava el control de passaports de Moscou quan se'l va detenir, segons les autoritats, per incomplir el seu règim penitenciari.Navalny havia estat durant mesos convalescent a Alemanya per una intoxicació que va patir a Rússia i que quasi li va costar la vida. Per això, i per l'actual detenció, es fa difícil sostenir que la seva figura és insignificant dins del panorama polític rus.Per la seva banda, Borrell no ha tingut problemes de parlar de judicialització de la política a Rússia, en canvi respecte a la justícia espanyola i el viscut durant l'1-O sempre ha mantingut una posició molt diferent. De fet, quan era ministre va arribar a negar la gravetat de les càrregues policials, dient que no hi havia hagut un miler de ferits.

