La tècnica «black box» per robar a caixers automàtics ja ha arribat a Catalunya

Robar un caixer automàtic i marxar com si res. Aquesta és la tècnica del "black box" -"jackpotting" als Estats Units- i que consisteix a donar l'ordre precisa als caixers automàtics perquè expulsin tots els bitllets que tenen a dins. No cal fer soroll i és tan discret que ni el banc, ni els veïns que passen per allà se n'adonen. A Europa es va detectar ja el 2015 i ara ja s'ha vist a Catalunya durant els últims dos anysPer aconseguir manipular el caixer basta tenir un telèfon, una PDA o un aparell similar per connectar al cablejat del caixer automàtic. Segons explica Jonatan Herrera, cap de l'Àrea Central d'Investigació-Persones dels Mossos d'Esquadra al 3/24, fan servir la connexió per prendre el control de la funcionalitat mecànica i és llavors quan la màquina comença a treure tots els diners que té a dins sense aturar-se.La gràcia d'aquesta tècnica és que ni tan sols salten les alarmes i un cop s'han sostret tots els bitllets el lladre torna a tancar el caixer i sembla que no hagi passat res. A Catalunya ja se n'han detectat un total de sis casos i que es concentren a Barcelona i l'àrea metropolitana. De mitjana, el botí que solen emportar-se oscil·la entre els 60.000 i els 90.000 euros. Penalment com que és un robatori que comporta força contra un objecte, està castigat amb una pena d'entre un i tres anys de presó.

