S'ha de vacunar algú que hagi passat el coronavirus?

Aviat s'arribarà al primer mes de l'inici de la campanya de vacunació contra la Covid-19, que ha afectat sobretot les residències i ja una part del personal sanitari.A hores d'ara, però, encara hi ha dubtes sobre la vacuna. El pediatre i infectòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, Valentí Pineda, que a més també és membre del Consell Assessor de Vacunacions de l’Agència de Salut Pública i president de la Societat Catalana de Pediatria, resol dubtes sobre aquest procés.Per exemple, cal que es vacunin persones que han passat la malaltia? Pineda ho té clar: sí. I el motiu és que hi ha un desconeixement sobre la duració de la immunitat dins l'organisme.L'especialista també ha garantit que les vacunes creades són "eficaces" davant les noves variants aparegudes. Tot i així, ha subratllat que "l'avantatge" és que les de Moderna i Pfizer/BioNTech podrien "adaptar-se" i en sis setmanes es podria fer una de nova per combatre el virus.

