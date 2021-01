​Detingut per agredir un policia en negar-se a abandonar l'hospital tot i tenir l'alta

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut a València un home de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a l'autoritat després d'agredir un agent de policia, quan es va negar a abandonar l'hospital on es trobava tot i haver rebut l'alta mèdica.Els fets van passar aquest dissabte sobre les 20.30 hores, quan els agents policials van rebre un avís d'un hospital de la ciutat. El personal sanitari i de seguretat del centre manifestava que un home estava molt agressiu i es negava a abandonar l'hospital, tot i tenir l'alta.Un cop localitzat l'home, un dels agents va començar a guardar les seves coses en una bossa i el va instar a abandonar l'hospital. En aquest moment, el detingut va donar un cop de cap al pòmul de l'agent.Davant d'aquesta actitud agressiva, els policies van tenir que reduir-lo, i va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. L'arrestat, amb antecedents penals, ha passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor