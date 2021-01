De la Masia a tocar el cel a Wembley: els 50 anys de Guardiola

Pep Guardiola celebra el títol de la Premier League Foto: Premier League

Pep Guardiola i José Mourinho, protagonistes del petó de Sant Jordi de Tvboy Foto: Adrià Costa

Tal dia com avui de l'any 1971, fa exactament cinquanta anys, va néixer a Santpedor (el Bages) Josep Guardiola i Sala. Amb només 19 anys, aquest esprimatxat migcampista debutava al Camp Nou en partit de lliga contra el Cadis. Format a la Masia, es va convertir en l'apèndix de Johan Cruyff al camp. Ell dirigia el Dream Team, un equip que va canviar la mentalitat del club i va fer que, per primer cop, guanyés una Copa d'Europa i quatre lligues.Guardiola va deixar el Barça el 2001 i va provar una sort que no va trobar al calcio amb la Roma i el Brescia, abans d'acabar els seus dies com a futbolista als Emirats Àrabs i Mèxic.Una de les fites que va assolir tant com a jugador i entrenador va ser guanyar la Champions League, antiga Copa d'Europa quan ell era futbolista. A Wembley, va alçar dos cops el màxim trofeu continental. Però, si la seva carrera com a futbolista va ser brillant, encara ho ha estat més com a entrenador, millorant el mètode de Cruyff. Joan Laporta el va rescatar fent-lo entrenador del Barça B i el 2008 va apostar per ell com a entrenador del primer equip, acumulant fins al 2012 un palmarès brillant: dues Champions League, tres lligues i dues copes del rei, entre d'altres.Més enllà del terreny de joc, Guardiola també va viure una forta rivalitat amb José Mourinho quan era entrenador del Reial Madrid. L'estira-i-arronsa i l'intercanvi de clatellades verbals entre tots dos també es va convertir en part de l'ambient abans de les competicions amb l'equip blanc. De fet també va acabar deixant un cert pòsit cultural que després va donar peu a altres representacions com va ser el grafiti fet per Tvboy durant un Sant Jordi.Un dels moments més emotius al club va ser el del seu comiat com a entrenador blaugrana al Camp Nou. "No sabeu l'estima i la felicitat que m'enduc a casa", explicava Guardiola fa 9 anys durant el seu adeu, i acabava dient: "Fins aviat, que a mi no em perdreu mai".Del Barça va passar al Bayern de Munich i al Manchester City, que entrena ara i on ha aconseguit molts èxits. Políticament s'ha posicionat a favor de la independència i contra la repressió. Va ser quan li van entregar la Medalla d'Or del Parlament a la Diada del 2011 quan va dir allò que si ens llevem "ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i no hi ha retrets i no hi ha excuses i ens posem a pencar som un país imparable".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor