El Barça perd la Supercopa a la pròrroga i Messi acaba expulsat (2-3)

El Barça s'ha quedat a les portes del primer títol de la temporada. Els blaugrana han perdut aquest diumenge la final de la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic de Bilbao per 2 a 3. Ho han fet a la pròrroga. El conjunt de Koeman anava guanyant quan quedaven menys de cinc minuts de partit i tot semblava dat i beneit, però una diana de Villalibre ha igualat les coses i ha enviat el partit al temps extra, on Iñaki Williams ha donat el campionat als bascos amb un autèntic golàs. Messi ha acabat expulsat per agressió en l'últim minut. El VAR ha revisat la jugada, en la qual el capità colpeja clarament amb el braç a un rival. Caldrà veure quants partits de Lliga es perd.L'encarregat d'obrir la llauna ha estat Antoine Griezmann. El francès ha aprofitat un rebot a l'interior de l'àrea per posar el Barça per davant en el marcador. El lideratge culé, però, ha durat molt poc. En un parell de minuts, De Marcos ha empatat.Així s'ha mantingut el marcador fins a gairebé la recta final del partit. Al minut 77, el davanter francès, assistit per Jordi Alba, ha signat el seu doblet particular per tornar a posar els blaugrana per davant. Quan semblava que ja estava tot dit, el conjunt basc ha tornat a igualar el matx. En aquesta ocasió, per mitjà de Villalibre. A la pròrroga, el davanter Iñaki Williams ha sentenciat la final amb una canonada imparable directa a l'escaire de la porteria de Ter Stegen.El Barça arribava a la gran final després de superar una tanda de penals contra la Reial Societat. El jove de la Masia Riqui Puig, que avui també ha estat suplent, va ser l'encarregat de marcar el llançament decisiu. L'Athletic s'havia classificat pel partit definitiu després d'eliminar al Reial Madrid a semifinals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor