Detenen l'opositor rus Alexey Navalni després d'aterrar a Moscou

L'opositor rus Alexey Navalni ha estat detingut aquest diumenge al vespre a l'aeroport moscovita de Xeremetiévo després d'aterrar a Rússia provinent de Berlín, on es recuperava des de l'agost d'un enverinament. Sobre ell pesava una ordre de detenció que finalment s'ha fet efectiva.Abans, però, les autoritats russes han desviat el seu vol. En un principi, havia d'arribar a l'aeroport de Vnúkovo, però s'ha declinat perquè allà hi havia concentrats els seus partidaris. Allà hi ha hagut moments de tensió entre manifestants i policia, i s'han produït una vintena de detencions. Navalni i els seus seguidors acusen el govern de Putin d'intentar assassinar-lo amb l'agent nerviós Novichok,

