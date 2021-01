Mor Joan Eloi, mític membre dels programes d'Andreu Buenafuente

Joan Eloi Vila, tan bon músic com gran persona i company. Sempre estava de bon humor i així ha marxat.



Fins sempre, Joan.

D.E.P. pic.twitter.com/7PUUL0rKwz — El Terrat (@ElTerrat) January 17, 2021

Hasta siempre Joan Eloy. Escudero a la guitarra en tantos años de Televisión. Gracias por las risas y la música. Descansa en paz. pic.twitter.com/3vvoIDtTwH — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) January 17, 2021

Fa anys vaig fer pràctiques a una empresa en la que cada setmana anava a la gravació del #SenseTítol @ElTerrat amb @Buenafuente a muntar una pantalla. Vaig gaudir durant temps en directe d’aquella banda en la que hi havia el gran Joan Eloi! Les guitarres avui no sonen igual. DEP. pic.twitter.com/AnPtyshkKU — Jaume Cabot Abril🎗 (@Jaumecabot) January 17, 2021

Doncs sí, el mític Joan Eloi ens ha deixat. El vaig entrevistar a @radiodesvern i li vaig demanar que participés en un pilot de tv que vaig fer. I, generós com era, va dir que sí. Gràcies pel teu humor irònic, gamberro i únic. Gràcies per tants bons moments. Bon viatge, Joan. pic.twitter.com/XY6pipA0CC — Jordi Domènech (@jordidom) January 17, 2021

No solo un músico veterano, o la cara visible de las bandas de Buenafuente en TV3, Antena 3 y La Sexta. Cumplía el papel de sidekick a la perfección: el actor secundario, la risa de fondo, el remate a tiempo. Joan Eloi Vila, pieza indispensable en BFN. DEP. https://t.co/zTHWF1mhhv — Samuel García (@sggac) January 17, 2021

El guitarrista Joan Eloi Vila, popular per formar part dels programes televisius d'Andreu Buenafuente, ha mort aquest diumenge als 61 anys. L'anunci del decés l'ha fet la productora El Terrat, propietat del còmic català, que l'ha acomiadat definint-lo com a "bon músic, gran persona i company que sempre estava de bon humor".Eloi va participar en programes tant de TV3 com a La Sexta, com és el cas de Sense títol o La cosa Nostra, en què era membre de la banda però també interferia en diàlegs amb el presentador reusenc. A banda, compta amb un disc en solitari sota el nom de 40 anys i un dia.La mort de l'artista ha commocionat el món cultural i en especial el televisiu. Cares conegudes de la televisió, com les del propi Buenafuente, Berto Romer i altres periodistes, així com desenes d'internautes, han lamentat la seva pèrdua i han recordat les seves aparicions en pantalla.

