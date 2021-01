La condensació de l'alè pel fred pot reduir l'eficàcia de la mascareta

Altres notícies que et poden interessar

Segurament els dies de més fred alguns han notat que quan es treuen la mascareta tenen la cara humida. Això és a causa de la condensació de l'alè que es produeix quan hi ha temperatures baixes, normalment per sota dels 10 - 5 graus. Ara bé, més enllà de la molèstia que pugui generar el fet que l'alè es condensi dins de la mascareta, també hi ha un altre problema i és que afecta la seva eficàcia.El material amb el qual estan fabricades les mascaretes fa que siguin sensibles a l'aigua i a la humitat. Igual que ja és prou conegut que si les mascaretes es mullen amb la pluja ja no funcionen igual de bé, el mateix passa amb la condensació. Diversos estudis així ho avalen, mostrant com l'exposició de les mascaretes a humitats relativament altes es tradueix en una menor protecció i un augment de les possibilitats de contagi.No només per la capacitat de filtratge, sinó també perquè els ambients humits són propensos a la concentració de bacteris. En aquest cas el recomanable és portar una o dues mascaretes de més a sobre per així poder canviar-la quan sigui necessari.Una bona manera també per evitar la condensació i haver d'estar canviant la mascareta constantment seria protegir-nos la cara amb una bufanda o un mocador, per evitar el contrast de temperatura entre l'exterior i la mascareta.

