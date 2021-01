Brot amb cinc morts i 60 infectats en una residència d'avis d'Osona

Altres notícies que et poden interessar

La residència Prudenci de Tona ha patit un brot de Covid-19 que afecta, en aquests moments, 60 usuaris i que ha provocat cinc morts. Segons han explicat fonts de l'Ajuntament a l'Agència Catalana de Notícies, el brot es troba "controlat i en fase de desescalada". També hi ha una vintena de professionals confinats.El brot es va detectar el passat 2 de gener i ha anat progressivament a l'alça. La majoria dels afectats, expliquen les mateixes fonts, són asimptomàtics o presenten una simptomatologia lleu. No obstant això, set dels usuaris han hagut de ser traslladats a l'hospital.Els primers dos positius es van detectar el passat 2 de gener, en un dels cribratges periòdics que es fa a la residència. Progressivament, els contagis van anar a l'alça i el dia 7 es va fer el test PCR a tots els usuaris, amb el resultat de 14 positius. La xifra ha seguit creixent fins als 60 positius actuals. Des de l'Ajuntament, però, insisteixen que el brot "està sent controlat" i amb un seguiment constant per part dels professionals sanitaris del CAP de Tona.Es dona el cas que el passat dia 7 es va vacunar als usuaris de la residència de Tona, que en aquells moments estava qualificada de groga –alguns contagis. Segons han manifestat fonts del Departament de Salut, es va vacunar a 45 dels residents, cap dels quals mostrava en aquells moments símptomes de la malaltia.En cas que algun dels vacunats hagi patit a posteriori la malaltia, afegeixen, podrà rebre la segona dosi un cop l'hagi superat –sempre que no se sobrepassi el topall dels 42 dies.

