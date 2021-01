Detenen un home amb mig miler de bales que intentava entrar al Capitoli

La tensió a Washington segueix augmentant en vigílies de la presa de possessió de Joe Biden com a president dels Estats Units. Aquest diumenge la policia del Capitoli ha detingut un home que volia entrar dins del perímetre tancat del centre de la capital amb més de 500 bales i una acreditació no autoritzada. Una detenció que arriba poc després que es publiqués un informe en què s'afirmava que els assaltants al Capitoli del passat 6 de gener pretenien "capturar i assassinar" congressistes. L'home detingut a Washington ha estat identificat com a Wesley Allen Beeler, un resident de Vírginia de 31 anys. La detenció s'ha produït quan l'home s'ha apropat al perímetre de seguretat amb una acreditació no autoritzada. Quan els agents l'han aturat, Beeler ha reconegut que portava una pistola semiautomàtica, carregada amb 17 bales. A més, la policia també li ha trobat 509 cartutxos d'escopeta, i un carregador per a la pistola que duia. Tot el material ha estat requisat.Beeler ha estat acusat de possessió d'una arma i munició no registrada, tot i que al final ha quedat en llibertat després de comparèixer davant el tribunal de Washington.A causa del clima d'alarma que viu la capital del país s'ha fet un fort desplegament policial i militar, on s'hi han destinat almenys 25.000 soldats per evitar que es repeteixin els fets del passat 6 de gener.

